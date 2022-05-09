Шмигаль: Україна щодня втрачає близько $170 млн через блокування портів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Європейської ради Шарль Мішель ознайомилися з поточною ситуацією діяльності порту Одеси та обговорили кроки щодо вирішення проблеми експорту української агропродукції, повідомляє Укрінформ.

Як інформує Урядовий портал, глава Кабміну наголосив, що у світі вже зараз відчувають наслідки розв'язаної росією війни для глобальної продовольчої безпеки, адже з 24 лютого судноплавство у Чорному морі зупинено.

«Деякі кораблі були вимушені зайти в порти із зовнішніх рейдів через обстріли, пошкодження, загибель членів екіпажу. Зараз у морських портах України заблоковано майже 70 суден, у тому числі 10 — в Одеському порту. Переважна кількість кораблів — балкери та судна для перевезення генеральних вантажів» , - сказав Шмигаль

Він уточнив, що заблоковано 90 млн тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи.

За словами Прем’єр-міністра, частину запасів вдалося вивезти автотранспортом і залізницею, інші ж — стоять під обстрілами або захоплені російськими військовими. Глава уряду наголосив, що Україна втрачає 170 млн доларів щодня через заблоковані порти, а експортні можливості нашої країни впали більш ніж на половину.

«Блокування Росією морських портів України уже призвело до різкого зростання цін на пшеницю, кукурудзу та соняшникову олію на світових ринках. І попри наміри агресора створити у світі продовольчу кризу, ми разом маємо зробити все, щоб не допустити голоду в окремих країнах» , — підкреслив прем'єр.

Очільник уряду зазначив, що сьогодні кремль намагається дезінформувати світове суспільство, аби зняти із себе санкції. За його словами, провина у продовольчій кризі лежить лише на росії.

«Світ має побачити, що насправді відбувається та як Росія блокує морські порти України, спричиняючи дефіцит продовольства у світі» , — зазначив Шмигаль.

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що Одеса відіграє ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки країн усього світу.

«Саме зараз в Одесі заблоковано мільйони тонн харчових товарів. А це потенційно означає драматичну ситуацію для багатьох країн світу. Особливо це стосується країн, що розвиваються. І всю відповідальність за цю ситуацію несе Росія» , — сказав Шарль Мішель.

Президент Європейської ради запевнив, що ЄС зробить усе можливе зі свого боку, щоб розв’язати проблему продовольчої катастрофи у світі.