Гайдай: ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Попасній

У місті Попасна Луганської області на нових укріплених позиціях ЗСУ тримають оборону, прийшло підкріплення і буде зачистка навколишніх населених пунктів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

«У Попасній. Там проривів нема. Там утримують оборону на нових укріплених позиціях наші захисники. Сподіваюся, що ситуація найближчим часом зміниться. Тому що до нас уже прийшло підкріплення і будемо трохи зачищати навколишні населені пункти» , - заявив керівник ОВА.