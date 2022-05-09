Bild: Мішелю довелося ховатися в одеському бомбосховищі

Президент Ради Європи Шарль Мішель, який перебуває з візитом в Одесі, був змушений ховатися в бомбосховищі, коли у місті оголосили повітряну тривогу. Про це пише Bild, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що Мішель говорив із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, коли у місті оголосили повітряну тривогу. Вони змушені були перервати розмову, щоб переміститися у притулок.

Як зазначається, ще у квітні Міноборони РФ попереджало, що не має наміру припиняти вогонь на час візиту в Україну високопоставлених гостей.