Bild: Мішелю довелося ховатися в одеському бомбосховищі
Президент Ради Європи Шарль Мішель, який перебуває з візитом в Одесі, був змушений ховатися в бомбосховищі, коли у місті оголосили повітряну тривогу. Про це пише Bild, повідомляє Корреспондент.
Зазначається, що Мішель говорив із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, коли у місті оголосили повітряну тривогу. Вони змушені були перервати розмову, щоб переміститися у притулок.
Як зазначається, ще у квітні Міноборони РФ попереджало, що не має наміру припиняти вогонь на час візиту в Україну високопоставлених гостей.
"Російські збройні сили перебувають у цілодобовій готовності до завдання ударів у відповідь високоточною зброєю великої дальності по центрах прийняття відповідних рішень у Києві. Радники з числа підданих одній із західних країн не обов'язково будуть при цьому проблемою", - цитує видання представників російського відомства.