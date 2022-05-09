Макрон запропонував Україні альтернативу приєднання до ЄС

Україна та інші країни-сусіди Європейського союзу повинні мати альтернативний варіант інтеграції до європейської спільноти, окрім приєднання до ЄС. Їм може стати "європейська політична спільнота". Про це йдеться в заяві президента Франції Еммануеля Макрона, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Нам треба створити те, що я б назвав європейською політичною спільнотою. Ця нова організація Європи дозволила б демократичним європейським країнам, які дотримуються наших ключових принципів, отримати нові можливості співпраці - політичної, оборонної, в енергетичній та транспортній сфері, інвестиціях, інфраструктурі, перетині кордонів. Приєднання до неї не означало б обов'язкового приєднання до ЄС у майбутньому. Також вона не була б закритою для країн, що вийшли з ЄС" , - цитує Bloomberg лідера Франції.

Він також додав, що Україна та Британія можуть стати першими претендентами на вступ до подібної "спільноти".

Президент Франції заявив, що обговорюватиме свою ініціативу з іншими світовими лідерами вже наступного тижня.