Вloomberg: ЄС планує пом'якшення нафтових санкцій проти РФ

Після суперечок навколо шостого пакета санкцій, що відбулися напередодні, 8 травня, вже наступного дня Європейський Союз вирішив пом'якшити свій пакет санкцій щодо експорту російської нафти. Про це пише Вloomberg з посиланням на проєкти документів, які вдалося отримати, а також інформацію з власних джерел, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними західного видання, блок має намір скасувати раніше запропоновану заборону для суден, що належать ЄС, які транспортують російську нафту до третіх країн.

Відсутність єдиної позиції серед країн "Великої сімки" стала вирішальним фактом, щоб пропозиція по санкціях для танкерів була відхилена.

"ЄС відмовився від плану зупинити танкери, що переміщують російську нафту. Європейський Союз має намір пом'якшити свій пакет санкцій щодо експорту російської нафти після суперечок, що відбулися на вихідних" , - повідомляє агентство.

Ініціатором пом'якшення даного положення санкцій стала Греція, чия економіка значною мірою залежить від судноплавства. Греки володіють більш ніж чвертю потужностей світових нафтових танкерів.

У разі відхилення з шостого пакета санкції стосовно танкерів, це суттєво пом'якшить умови експорту для Москви - життєво важливого джерела твердої валюти для країни-агресора.

Хоча в цілому ЄС прагне зберегти ключове положення про судноплавство, яке перешкоджатиме Москви експортувати свою нафту. Зокрема, залишається в силі критична заборона на страхування, яка є суттєвою перешкодою для експорту з РФ.