Мінфін РФ прогнозує рекордний спад економіки країни
Росії загрожує найглибший економічний спад майже за три десятиліття через санкції, запроваджені після початку війни РФ проти України. Про це пише Bloomberg із посиланням на внутрішній прогноз Мінфіну РФ, повідомляє Новое время.
За оцінкою відомства, ВВП скоротиться на 12% цього року. Мінекономіки РФ прогнозує спад на 8%
"Основні негативні фактори – це нафтове ембарго, відмова ЄС від російського газу, а також збільшення відтоку іноземних компаній. Все це, ймовірно, поступово розширюватиметься, з перенесенням великої кількості негативу на 2023 рік", - прокоментувала Наталія Лаврова, головний економіст фінансової групи БКС у Москві.
Якщо враховувати лише поточні санкції, вона прогнозує скорочення на 10,8% у 2022 році та близько 5% у 2023 році.
Банк Росії заявив 29 квітня, що очікує скорочення на 8-10% цього року. Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння на рівні 8,5%, тоді як опитування економістів, проведене Bloomberg, показало середнє зниження на 10,3%.