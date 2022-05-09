Мінфін РФ прогнозує рекордний спад економіки країни

Росії загрожує найглибший економічний спад майже за три десятиліття через санкції, запроваджені після початку війни РФ проти України.﻿ Про це пише Bloomberg із посиланням на внутрішній прогноз Мінфіну РФ, повідомляє Новое время.

За оцінкою відомства, ВВП скоротиться на 12% цього року. Мінекономіки РФ прогнозує спад на 8%

Інфографіка: bloomberg.com

"Основні негативні фактори – це нафтове ембарго, відмова ЄС від російського газу, а також збільшення відтоку іноземних компаній. Все це, ймовірно, поступово розширюватиметься, з перенесенням великої кількості негативу на 2023 рік" , - прокоментувала Наталія Лаврова, головний економіст фінансової групи БКС у Москві.

Якщо враховувати лише поточні санкції, вона прогнозує скорочення на 10,8% у 2022 році та близько 5% у 2023 році.

Банк Росії заявив 29 квітня, що очікує скорочення на 8-10% цього року. Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння на рівні 8,5%, тоді як опитування економістів, проведене Bloomberg, показало середнє зниження на 10,3%.