Денисова: до РФ вивезли понад 1 млн українців
Понад 1 млн українських громадян незаконно вивезено на територію Російської Федерації, заявила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Дзеркало тижня.
«Понад 1 млн 186 тис. наших громадян, серед яких понад 200 тис. дітей вивезено на територію Російської Федерації», - сказала Денісова на брифінгу у понеділок у Києві.
Вона зазначила, що в України вже є підтверджена інформація, що Росія заздалегідь готувалась до примусової депортації такої величезної кількості громадян.
«Ми маємо інформацію, що були надіслані дерективи із центру влади Росії, щоб в інших федеральних округах створили табори. В тому числі скільки в якому окрузі має бути таборів на яку кількість людей», - розповіла вона.
Денісова зазначила, що вивезених з України громадян планували заміщувати росіянами, яких планували переселити з віддалених регіонів РФ.
Вона додала, що вивезення понад мільйона громадян є небезпечним явищем і повернути їх зараз з ворожої країни є неможливим.
«Спочатку люди проходять фільтраційні табори на території ОРДЛО. Ті, хто не пройшли фільтрацію, вони відправляються в невідомому напрямку, нам не відома їхня доля. Всі інші вивозяться в Ростовську область і далі потягами у різних напрямках», - розповіла уповноважена.
Зараз Україна за посередництвом Червоного Хреста пробує відшукати таких людей та встановити з ними зв'язок. Деяких людей, які опинились в регіонах Росії, які граничать з Європою чи дружніми країнами, вдалось повернути, але найскладніше налагодити зв'язок із особливо віддаленими регіонами.
Також Україна пробує чинити тиск на РФ, щоб вона дозволила українцям виїхати в інші країни.