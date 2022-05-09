Денисова: до РФ вивезли понад 1 млн українців

Понад 1 млн українських громадян незаконно вивезено на територію Російської Федерації, заявила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Дзеркало тижня.

«Понад 1 млн 186 тис. наших громадян, серед яких понад 200 тис. дітей вивезено на територію Російської Федерації» , - сказала Денісова на брифінгу у понеділок у Києві.

Вона зазначила, що в України вже є підтверджена інформація, що Росія заздалегідь готувалась до примусової депортації такої величезної кількості громадян.

«Ми маємо інформацію, що були надіслані дерективи із центру влади Росії, щоб в інших федеральних округах створили табори. В тому числі скільки в якому окрузі має бути таборів на яку кількість людей» , - розповіла вона.

Денісова зазначила, що вивезених з України громадян планували заміщувати росіянами, яких планували переселити з віддалених регіонів РФ.

Вона додала, що вивезення понад мільйона громадян є небезпечним явищем і повернути їх зараз з ворожої країни є неможливим.

«Спочатку люди проходять фільтраційні табори на території ОРДЛО. Ті, хто не пройшли фільтрацію, вони відправляються в невідомому напрямку, нам не відома їхня доля. Всі інші вивозяться в Ростовську область і далі потягами у різних напрямках» , - розповіла уповноважена.

Зараз Україна за посередництвом Червоного Хреста пробує відшукати таких людей та встановити з ними зв'язок. Деяких людей, які опинились в регіонах Росії, які граничать з Європою чи дружніми країнами, вдалось повернути, але найскладніше налагодити зв'язок із особливо віддаленими регіонами.

Також Україна пробує чинити тиск на РФ, щоб вона дозволила українцям виїхати в інші країни.