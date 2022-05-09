Стефанишина назвала країни ЄС, які можуть бути противниками членства України

Свого часу президент Володимир Зеленський назвав Угорщину та Німеччину серед країн, які голосують проти України в ЄС. Віцепрем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанишина заявила, що таких країн побільшало, повідомляє Дзеркало тижня.

Але шлях до членства в ЄС не може бути простим. Тому ми домовилися з президентом, що кожного тижня промовлятимемо динаміку процесу: перелік цих країн постійно змінюється, оскільки деякі держави (які я не хотіла б називати) усвідомлюють, що Україна є великою країною, яка стане конкурентом. Усвідомлення того, що Україна стане частиною ЄС, змінює позицію деяких країн” , - зазначила вона в інтерв'ю ZN.UA.

Стефанішина каже, що у деяких європейських країнах проглядається нерішучість.

“Абсолютна більшість країн підтримує членство України в ЄС. Але щодо статусу кандидата у деяких з них є потреба проговорити якісь питання, хтось має бажання затягнути процес. У нас перелік цих питань складений, ми підготували контраргументацію. І ми — уряд, посольства, громадянське суспільство — працюємо з цими країнами” , - зазначила вона.

“Тому на Німеччину, а також на Нідерланди (які свого часу не погоджувалися навіть на підписання Угоди про асоціацію) ми протягом цих двох місяців спрямуємо всі свої зусилля” , - додала Стефанішина.

Україна також розпочала предметний діалог з Австрією, у якої неоднозначна позиція щодо просування України у напрямку ЄС, зазначила віцепрем'єрка.

“Є Угорщина… Ми маємо з Будапештом сумний досвід взаємодії в рамках НАТО. І навіть сьогодні, коли готується саміт у Мадриді, Угорщина не готова відступати і продовжує блокувати зустріч на найвищому рівні” , - нагадала Стефанішина.

Є окремі країни, які добре не знають Україну. Це, наприклад, Іспанія та Португалія. З ними ми працюватимемо надінтенсивно, каже віцепрем'єрка.

“Важливо, що є країни, в яких дуже радикально змінилася риторика, зокрема в Італії. Я бачу взагалі цю країну як нового лідера в ЄС поряд із Францією та Німеччиною. Сьогодні прем'єр-міністр Драгі є особистістю, що готова демонструвати лідерство” , – додала Стефанішина.

Вона наголосила, що в України з'явилася нова група країн, окрім Балтійських держав і Польщі, які стали нашими адвокатами, — це Чехія та Словаччина.