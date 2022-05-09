Стефанишина назвала країни ЄС, які можуть бути противниками членства України

Стефанишина назвала країни ЄС, які можуть бути противниками членства України

Свого часу президент Володимир Зеленський назвав Угорщину та Німеччину серед країн, які голосують проти України в ЄС. Віцепрем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанишина заявила, що таких країн побільшало, повідомляє Дзеркало тижня.

Але шлях до членства в ЄС не може бути простим. Тому ми домовилися з президентом, що кожного тижня промовлятимемо динаміку процесу: перелік цих країн постійно змінюється, оскільки деякі держави (які я не хотіла б називати) усвідомлюють, що Україна є великою країною, яка стане конкурентом. Усвідомлення того, що Україна стане частиною ЄС, змінює позицію деяких країн”, - зазначила вона в інтерв'ю ZN.UA.

Стефанішина каже, що у деяких європейських країнах проглядається нерішучість.

“Абсолютна більшість країн підтримує членство України в ЄС. Але щодо статусу кандидата у деяких з них є потреба проговорити якісь питання, хтось має бажання затягнути процес. У нас перелік цих питань складений, ми підготували контраргументацію. І ми — уряд, посольства, громадянське суспільство — працюємо з цими країнами”, - зазначила вона.
“Тому на Німеччину, а також на Нідерланди (які свого часу не погоджувалися навіть на підписання Угоди про асоціацію) ми протягом цих двох місяців спрямуємо всі свої зусилля”, - додала Стефанішина.

Україна також розпочала предметний діалог з Австрією, у якої неоднозначна позиція щодо просування України у напрямку ЄС, зазначила віцепрем'єрка.

“Є Угорщина… Ми маємо з Будапештом сумний досвід взаємодії в рамках НАТО. І навіть сьогодні, коли готується саміт у Мадриді, Угорщина не готова відступати і продовжує блокувати зустріч на найвищому рівні”, - нагадала Стефанішина.

Є окремі країни, які добре не знають Україну. Це, наприклад, Іспанія та Португалія. З ними ми працюватимемо надінтенсивно, каже віцепрем'єрка.

“Важливо, що є країни, в яких дуже радикально змінилася риторика, зокрема в Італії. Я бачу взагалі цю країну як нового лідера в ЄС поряд із Францією та Німеччиною. Сьогодні прем'єр-міністр Драгі є особистістю, що готова демонструвати лідерство”, – додала Стефанішина.

Вона наголосила, що в України з'явилася нова група країн, окрім Балтійських держав і Польщі, які стали нашими адвокатами, — це Чехія та Словаччина.

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