Угорщина продовжує блокувати нафтове ембарго проти РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що позиція Угорщини щодо ембарго на російську нафту залишається непохитною, попри тривалі переговори в рамках ЄС, повідомляє Корреспондент.

Він наголосив, що угорський уряд не підтримує введення ембарго проти РФ. На думку глави МЗС, запровадження шостого пакета антиросійських санкцій підірве економіку Угорщини та її енергозабезпечення.

"Угорщина не голосуватиме за пропозицію Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створить проблему для Угорщини і не має варіантів її вирішення" , - цитують угорські ЗМІ слова Сійярто.

Нафта з Росії задовольняє 2/3 угорських потреб. Єврокомісія після тижневих дебатів запропонувала зробити виняток для Угорщини та двох країн та дозволити їм вводити ембарго поступово. Однак, потенційна відстрочка до 2024 року Будапешт не задовольнила. Угорська влада хоче відстрочку на 5 років.