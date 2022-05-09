Маляр: у РФ еще есть комплектующие для производства новых ракет

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія ще має потужності та запас комплектуючих для виробництва нових ракет, повідомляє Новое время.

В етері всеукраїнського марафону Маляр розповіла, що, за даними Міністерства оборони, Росія вже випустила по території України більше половини свого запасу ракет.

"…Важливо розуміти, що в РФ є ресурс для того, щоб воювати далі, це невеликий термін, але він є. Якщо ми говоримо про виробництво ракет… — вони ще мають ресурс комплектуючих, закуплених раніше, до санкцій. Тому на певний час у них також є можливість їх навіть виробляти. Звісно, це зовсім не та швидкість, вони не зможуть відновити за кілька місяців усе, що вже вистріляли, але якийсь час за інерцією вони ще мають можливість використовувати цю зброю, використовувати ракети" , - пояснила заступниця міністра.

Раніше в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірно, сильно виснажилися, і країна-агресор змушена використовувати старі боєприпаси — вони менш точні і їх простіше перехопити.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на благодійному вечорі Brave Ukraine 5 травня сказав, що російські окупанти використали проти України вже 2014 ракет.