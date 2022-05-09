США на год отменили таможенные пошлины на украинскую сталь

Міністерство торгівлі США оголосило при призупинення дії 232 експортних тарифів на українську сталь на один рік.﻿ Про це йдеться у заяві відомства, повідомляє Економічна правда.

"Металургійна промисловість України має винятково важливе значення для економічної потужності країни, у ній працює кожен 13 українець. Деякі з найбільших сталеливарних підприємств України були серед тих, хто найбільше постраждав від варварства Путіна, а сталеливарний завод у Маріуполі ("Азовсталь" - ред.) став символом рішучості України у протистоянні агресії Росії. Багато металургійних заводів України продовжували платити зарплати, допомагати з продовольством і навіть надавати притулок своїм працівникам під час бойових дій. Попри бойові дії, деякі українські заводи навіть відновили виробництво" , - заявляють в Мінторгівлі США.