США на год отменили таможенные пошлины на украинскую сталь

США на год отменили таможенные пошлины на украинскую сталь

Міністерство торгівлі США оголосило при призупинення дії 232 експортних тарифів на українську сталь на один рік.﻿ Про це йдеться у заяві відомства, повідомляє Економічна правда.

"Металургійна промисловість України має винятково важливе значення для економічної потужності країни, у ній працює кожен 13 українець. Деякі з найбільших сталеливарних підприємств України були серед тих, хто найбільше постраждав від варварства Путіна, а сталеливарний завод у Маріуполі ("Азовсталь" - ред.) став символом рішучості України у протистоянні агресії Росії. Багато металургійних заводів України продовжували платити зарплати, допомагати з продовольством і навіть надавати притулок своїм працівникам під час бойових дій. Попри бойові дії, деякі українські заводи навіть відновили виробництво", - заявляють в Мінторгівлі США.
"Ми не можемо просто захоплюватися силою духу українського народу - ми повинні підтримувати його та підтримувати одну з найважливіших галузей економіки для економічного добробуту України. Щоб металургійні заводи продовжували бути економічним рятівним колом для народу України, вони повинні мати можливість експортувати свою сталь. Сьогоднішнє оголошення є сигналом для українського народу, що ми прагнемо допомогти йому процвітати перед обличчям агресії Путіна, і що їхня робота створить сильнішу Україну як сьогодні, так і в майбутньому", - заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

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