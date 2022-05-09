Генштаб: втрати ворога перевищують показники комплектування

Окупанти продовжують наступ у східній частині України, домагаючись повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та сухопутного коридору між ними та окупованим Кримом. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що зберігається висока можливість ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямах активних дій війська РФ не проводили.

За даними Генштабу, немає особливих змін на Сіверському напрямку. На Слобожанському напрямі ворожі війська ведуть оборону, наступальних дій немає.

На Ізюмському напрямку ворог проводить поповнення запасів матеріально-технічних засобів та готує підрозділи для подальших наступальних дій на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Противник намагається опанувати місто і рухатися в напрямках населених пунктів Лиман і Сєверодонецьк, зробив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка і відійшов на раніше зайняті позиції.

На Лиманському напрямку ворог намагається з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголово, на Бахмутському – безуспішно вів бойові дії у районі населеного пункту Тошківка.

На Авдіївському напрямку продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецька.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник проводить перегрупування військ для подальших активних дій.

"Очікується нарощування зазначеного угруповання за рахунок підрозділів, які виконували завдання у районі міста Маріуполь" , - йдеться у повідомленні.

На Южнобузькому та Таврійському напрямах противник проводить перегрупування підрозділів, нарощує системи вогневого ураження та протиповітряної оборони, удосконалює інженерне обладнання позицій.

"Практично вздовж всієї лінії зіткнення противник продовжує застосовувати всі наявні засоби артилерії та авіацію для обстрілу позицій наших військ, руйнування цивільної та військової інфраструктури. У місті Маріуполь, попри оголошений режим тиші, відновив обстріли та штурмові дії на заводі Азовсталь" , - повідомляє Генштаб.

На тимчасово захоплених територіях України противником продовжується проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму, імітація дня перемоги.