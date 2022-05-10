Підприємцям нагадали про можливість отримати $1000 підтримки

В рамках проєкту "Конкурентоспроможна економіка України" 100 українських крафтових виробників, які готові залишатися в країні та шукають шлях для продовження діяльності, зможуть отримати по 1000 доларів на підтримку своїх брендів, повідомляє Економічна правда.

Подача заявок на участь в проєкті стартувала 27 квітня на платформі UAmadesupport.com і триватиме до 10 травня, нагадали у пресслужбі "Укрпошти".

Брати участь у Made in UA Support Project можуть:

крафтові виробники фізичних товарів - декор для дому, одяг, меблі, іграшки, тощо;

українські юридичні особи: ФОП 2,3 групи або ТОВ;

підприємства, виробництво яких розташоване і залишиться в Україні.

Впродовж 2 тижнів – до 24 травня – ініціатори проєкту внутрішнім голосуванням оберуть 100 компаній, які отримають допомогу.

Обрані компанії отримають інструкцію для отримання фінансової допомоги.Гроші можуть бути направлені на будь-які задачі для підтримки виробника: маркетинг, покращення презентації товарів, представлених в магазині, логістичні цілі, виробництво та ін.