На утримання російських полонених виділили близько 45 млн грн
Кабмін виділив 44,7 млн грн на утримання російських військових у таборах та дільницях для військовополонених. Про це йдеться у розпорядженні № 352-р.
Зазначається, що кошти буде виділено Мін'юсту із резервного фонду держбюджету.
"Міністерству юстиції подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених відповідно до цього розпорядження", - йдеться у документі.