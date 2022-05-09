На Херсонщині продовжуються лісові пожежі

На тимчасово окупованій Херсонщині продовжуються лісові пожежі, під загрозою залишаються населені пункти, російські окупанти не дозволяли гасити вогонь. Про це розповів голова Чулаківської об'єднаної територіальної громади Олександр Мусієнко, який нині знаходиться на території, підконтрольній ЗСУ, повідомляє Укрінформ.

"У громаді загалом у нас 13 сіл, біля лісу знаходиться половина. Не так давно сьогодні зв'язувався з Чулаківкою. Пожежі на території Чулаківського лісництва поки що немає, під контролем, деякі осередки займання є, то працівники лісгоспу відразу їх локалізують. Велика задимленість у селі, людям практично немає чим дихати і багато летить попелу" , - сказав голова громади у розмові з кореспондентом Укрінформу.

За його інформацією, біля сіл Іванівка і Геройське постійні пожежі, у Геройському вогонь добирався до будинків, місцеві мешканці організувалися разом з працівниками лісгоспу на боротьбу з вогнем, оскільки рятувальників немає. Але російські військові не дали можливості ліквідувати пожежу. Як зазначив голова громади, геройський лісничий, який пішов дізнатися в окупантів, чи можна виїжджати на пожежу техніці, був затриманий російськими військовими більш ніж на добу, а з Іванівського лісництва старшого лісничого не було три доби, повернули його вчора.

Мусієнко сподівається, що російські окупанти все-таки дозволять зупиняти вогонь. Тому наразі у громаді вирішували питання для того, щоб у лісництва була технічна така можливість - невеликий запас дизпалива та бензину для пожежної машини і тракторів.

Як повідомлялося раніше, на Херсонщині горять рукотворні ліси – окупанти не гасять пожежі і не дозволяють це робити місцевим жителям. Раніше у Міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів України повідомляли, що на Херсонщині пожежі охопили 130 га лісу: 70 га - у Геройському та 60 га - в Іванівському лісництвах. Через дії окупантів, суху та вітряну погоду ускладнюється вчасна локалізація пожеж, адже рашисти не пропускають лісову охорону до осередків загорянь. Вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім важко буде відновити. Внаслідок військової агресії рф в українських лісах відбувається втричі більше пожеж, ніж у аналогічний період 2021 року.

Виключна більшість наявних на даний час на Херсонщині лісових масивів, і зокрема, хвойних, є рукотворними, висадженими для закріплення пісків. Загальний лісовий фонд Херсонської області становить 172 тисячі га, вкрито лісом 76 тисяч га.