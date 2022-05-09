Глава Європарламенту: майбутнє Європи тісно пов'язане з Україною

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну світ опинився у новій реальності, в якій немає жодної альтернативи для об'єднаної та сильної Європи, а доля самої Європи тісно пов'язана з долею України. Про це сьогодні, виступаючи в Європарламенті в Страсбурзі, заявила президент Європейського парламенту Роберта Метсола, повідомляє Укрінформ.

«Майбутнє Європи ще не написано, і наша історія залежить від кожного з нас. Ці дебати відбуваються у новій реальності після 24 лютого, коли президент путін наказав своїй армії вдертися в Україну. Цей акт середньовічної агресії змінив світ. Він став більш небезпечним. У ньому змінилася роль Європи. І ми не можемо далі дозволяти собі втрачати час… Майбутнє Європи пов’язане з майбутнім України. Загроза, яка постає перед нами, є реальною. Ціна невдачі є величезною» , - наголосила Мецола.

За її словами, те, як Європа відповіла на російське вторгнення в Україну, та продовжує відповідати, стало справжнім лакмусовим тестом для європейських цінностей. Єдність та рішучість європейської відповіді заперечила твердження критиків ЄС та дозволила кожному його громадянину пишатися тим, що він – європеєць.

«Поки ми тут розмовляємо, вторгнення в Україну продовжується. Бомби все ще продовжують невибірково вбивати. Жінок все ще ґвалтують. Мільйони вимушені були тікати. Люди все ще знаходяться у пастці в тунелях під Маріуполем… Українці дивляться на Європу з надією на підтримку. Тому що знають: мільйони європейців, які були вимушені провести пів століття під тягарем «залізної завіси», знають, що для Європи не існує жодної альтернативи» , - наголосила президент Європарламенту.

Вона зауважила, що наразі Європейський парламент усвідомлює свою відповідальність, бореться за сильнішу Європу та за все, що входить до цього поняття, включаючи свободу, демократію, верховенство права, правосуддя, солідарність та рівні можливості. В свою чергу висновки, що були зроблені в рамках Конференції майбутнього Європи, мають сприяти внутрішнім перетворенням та усуненню розриву між тим, чого від ЄС очікують його громадяни, й тим, що ЄС може їм реально надати.

«Це, зокрема, стосується оборони. Нам потрібна нова політика з безпеки й оборони, оскільки ми знаємо, що потрібні одне одному, і що поодинці ми є вразливими. При цьому не потрібно знову винаходити колесо. Ми можемо доповнювати існуючі альянси, а не конкурувати з ними. Це стосується й енергетики. Ми все ще надто залежні від автократій. Але ми допомагаємо одне одному, щоб дистанціюватися від кремля, та одночасно інвестувати у альтернативні джерела. Ми розуміємо, що поновлювальна енергія рівною мірою стосується як безпеки, так і охорони довкілля. Але досягти обох ми можемо лише разом» , - зазначила Мецола.

Такий же підхід, за її словами, є справедливим і для інших напрямків європейської політики, включаючи Зелений курс, охорону здоров’я, міграцію та інші сфери.