Венедиктова: ідентифікований командир РФ, причетний до звірств на Київщині

Правоохоронці оголосили про підозру у жорстокому поводженні з населенням командиру мотострілецької роти 15-ї «миротворчої» бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ Антону Струєву, який вибивав свідчення з бранців у цьому Броварському районі Венедиктова, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, прокурори спільно з СБУ та НАБУ встановили, що командир роти разом із товаришами по службі в березні в тимчасово захопленому селі Мокрець Броварського району взяли в полон двох беззбройних мирних жителів.

Він незаконно допитував бранців, щоб розвідати дані про патріоти, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони. Одягнувши тактичні рукавички з пластиковими вставками, командир вибивав інформацію ударами по обличчях та головах потерпілих. А потім наказав їм роздягнутися і кинув у підвал.

«Міноборони РФ та їхній пропагандистський канал «Зірка» оспівували «подвиги» цього офіцера і ставили його «героїзм» за зразок. Традиційно вже російське військово-політичне керівництво вихваляє своїх армійців, які відзначилися у військових злочинах, тим самим визнаючи, що ті сумлінно виконували накази воювати проти цивільних» , - зазначила генпрокурор.

Цей командир роти – вже третій військовослужбовець цієї «миротворчої» бригади Росії повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни у Броварському районі. Ще двоє його товаришів по службі викрито у жорстокому знущанні над військовополоненим і священиком у селі Богданівка, нагадала Венедиктова.