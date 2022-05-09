CNN: Пентагон має докази саботажу військових РФ на Донбасі

Американська розвідка має поодинокі свідчення, що російські військові на Донбасі, аж до рівня командира батальйону, відмовляються виконувати накази керівництва.﻿﻿ Про це поінформувало CNN з посиланням на неназваного високопосадовця Пентагону, повідомляє Українська правда.

Чиновник каже, що російські солдати і командири або відмовляються виконувати накази, або виконують їх знехотя, по суті, здійснюючи мовчазний саботаж.

За словами посадовця, російське військове командування досі не подужало вирішати проблеми з тиловим забезпеченням військ і підтримкою бойового духу солдат.

Окремо високопосадовець сказав журналістам, що США перевезли до України вже більше ніж 85 з 90 гаубиць, які обіцяла адміністрація президента надати Україні. Також до України завезли вже понад 110 тисяч боєприпасів до цих гаубиць з обіцяних 184 тисяч.

Уже більш як 310 українських артилеристів завершили курс навчання щодо стрільби з цих гаубиць, і ще понад 50 зараз проходять це тренування зі стрільби з гаубиць.

Крім того, десятки українських військових проходять навчання з користування американськими БТРми, баражувальними дронами Phoenix Ghost, протиавіаційними радарами тощо.

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За словами посадовця Пентагону, останнім часом 13 поставок із 7 країн надійшли до пунктів відправлення в Україну. До них включили броньовані автомобілі, електрогенератори, радари, гвинтівки і, одна країна передала ще кілька гаубиць.

M777 — британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. M777 має цифрову систему управління вогнем, яка є аналогічною до систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами - 24,7 км.

Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км.