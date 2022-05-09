CNN: Пентагон має докази саботажу військових РФ на Донбасі
Американська розвідка має поодинокі свідчення, що російські військові на Донбасі, аж до рівня командира батальйону, відмовляються виконувати накази керівництва. Про це поінформувало CNN з посиланням на неназваного високопосадовця Пентагону, повідомляє Українська правда.
Чиновник каже, що російські солдати і командири або відмовляються виконувати накази, або виконують їх знехотя, по суті, здійснюючи мовчазний саботаж.
За словами посадовця, російське військове командування досі не подужало вирішати проблеми з тиловим забезпеченням військ і підтримкою бойового духу солдат.
Окремо високопосадовець сказав журналістам, що США перевезли до України вже більше ніж 85 з 90 гаубиць, які обіцяла адміністрація президента надати Україні. Також до України завезли вже понад 110 тисяч боєприпасів до цих гаубиць з обіцяних 184 тисяч.
Уже більш як 310 українських артилеристів завершили курс навчання щодо стрільби з цих гаубиць, і ще понад 50 зараз проходять це тренування зі стрільби з гаубиць.
Крім того, десятки українських військових проходять навчання з користування американськими БТРми, баражувальними дронами Phoenix Ghost, протиавіаційними радарами тощо.
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За словами посадовця Пентагону, останнім часом 13 поставок із 7 країн надійшли до пунктів відправлення в Україну. До них включили броньовані автомобілі, електрогенератори, радари, гвинтівки і, одна країна передала ще кілька гаубиць.
M777 — британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. M777 має цифрову систему управління вогнем, яка є аналогічною до систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами - 24,7 км.
Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км.