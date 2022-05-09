Пройшло перше засідання облради Харкова з початку вторгнення РФ

Депутати Харківської обласної ради на своєму позачерговому засіданні засудили військову агресію Російської Федерації проти України та виступили на підтримку територіальної цілісності та незалежності держави.﻿﻿ Про це поінформувала пресслужба облради у Facebook, повідомляє Українська правда.

За відповідний документ﻿, що містить звернення до жителів Харківщини, президента України та Кабінету міністрів 9 травня проголосували усі 98 присутніх депутатів на сесії.