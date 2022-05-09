СNN: Байден наказав припинити витік в ЗМІ про обмін розвідданими Вашингтона та Києва

Президент США Джо Байден наказав припинити витік інформації в ЗМІ про обмін розвідданими Вашингтона та Києва, повідомляє CNN з посиланням на чиновника, знайомого з питанням, повідомляє Новое время.

Минулого тижня Байден окремо поговорив з міністром оборони Ллойдом Остіном, директором ЦРУ Вільямом Бернсом та директором національної розвідки Евріл Хейнс, йдеться у повідомленні.

За даними чиновника, американський президент сказав їм, що оприлюднення інформації про те, чим США ділилися з українськими військами, «некорисно» і наголосив, що витік має припинитися.

Раніше NYT повідомляв, що США передавали Києву розвіддані, які, зокрема, допомогли Україні виявити та знищити флагман Чорноморського флоту Росії крейсер Москва.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявляв, що США не передають Україні розвіддані про місцеперебування російських генералів і не беруть участі у прийнятті рішень щодо вибору цілей.