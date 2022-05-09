Bloomberg: імпорт Китаю з РФ досяг рекордних показників
У квітні компанії Китаю придбали в Росії товарів на 8,9 мільярда доларів, що майже на 57% більше, ніж за той самий місяць минулого року. Про це пише Bloomberg, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.
Зазначається, що таке значне зростання відбулося навіть попри те, що загальний обсяг китайського імпорту з усього світу залишився незмінним. Більшу частину імпорту Китаю з Росії складають енергоносії та сировинні товари.
При цьому експорт Китаю з РФ зменшився. У квітні китайські фірми продали Росії товарів на 3,8 мільярда доларів, що трохи менше, ніж у березні, свідчать офіційні дані. Це на 7,7% менше, ніж роком раніше. Це - найнижчий показник з березня 2020 року.
Варто зазначити, що основні статті китайського експорту до Росії включають смартфони та компоненти для мікропроцесорів та комп’ютерів.
Раніше повідомлялося, що у посольстві Китаю в США заявили, що позиція КНР щодо війни в Україні з перших днів залишається неупередженою.