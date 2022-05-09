Міськрада: РФ ударила по Одещині ракетами "Кинжал"

По Одеській області російський літак стратегічної авіації Ту-22 завдав удару трьома ракетами типу "Кинджал". Про це з посиланням на ОК "Південь" інформує пресслужба Одеської міської ради

Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей та зруйновано п'ять будівель туристичної інфраструктури.

"По Одещині завдано чергового ракетного удару. 3 ракети типу "Кинджал" випущені з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано потрапляння в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель. Пожежа ліквідована, постраждали 2 особи, які доставлені до лікарні" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз триває розбір завалів, з-під них уже врятовано собаку. На місці злочину працює слідчо-оперативна група Нацполіції.