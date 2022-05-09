Зеленський провів зустріч з генсеком Ради Європи

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Буріч, повідомляє Укрінформ.

"Глава держави відзначив швидке та ефективне реагування Ради Європи на агресію Росії проти України" , - інформує прес-служба президента України .

Сторони обговорили конкретні шляхи підтримки України з боку Ради Європи у цей складний для нашої держави час. Серед іншого, торкнулися ініціативи створення групи юридичних експертів, які сприятимуть Офісу генерального прокурора, а також організації нової онлайн-платформи Cities4Cities для підтримки місцевих громад в Україні.

Президент також закликав Раду Європи докласти всіх можливих зусиль для того, щоб зупинити незаконну депортацію Росією громадян України з тимчасово захоплених районів та зон бойових дій, а також спільно з іншими міжнародними партнерами забезпечити вивезення українців із території країни-агресора.

"Рада Європи стала першою організацією з тих, що виключили Росію зі свого складу. Цінуємо такі кроки підтримки України й засудження агресивної війни Росії проти нашої країни. Вдячний генеральному секретарю Марії Пейчинович-Бурич за візит. Для нас важливо, що ви на власні очі пересвідчилися у воєнних злочинах, які вчиняли окупанти на Київщині" , - написав Зеленський у Телеграмі.

Як повідомлялося, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Буріч 9 травня разом із першим заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою відвідала Бородянку та Ірпінь.