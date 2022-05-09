Глава ОВА: окупований Херсон залишили близько 45% мешканців

Територію тимчасово окупованої Херсонщини залишив кожен п'ятий мешканець, незважаючи на відсутність офіційних зелених коридорів. Про це розповів голова Херсонської ОВ Геннадій Лагута, повідомляє Укрінформ.

«За попередніми підрахунками, з березня лише з Херсона виїхало близько 45% людей, з області – кожен п'ятий. Це катастрофічна цифра» , – зазначив Лагута в інтерв'ю Укрінформу.

Жити в нестерпних умовах, які створили рашисти, дуже важко та небезпечно, зауважує Лагута. Окупанти мародерять, вбивають, ґвалтують, тому мирні жителі не витримують, дуже бояться та змушені залишати рідний дім.

Він розповів, що окупанти не дозволяли робити офіційних «зелених коридорів», тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали, організовуючись у колони. Спочатку - через Олександрівку та Снігурівку. Ці шляхи окупанти закрили. Пізніше люди їхали через Давидів Брід у Кривий Ріг, але вже більш як тиждень і ця дорога закрита. У селах люди йшли навіть пішки, на велосипедах, пливли через річку. Вони залишили все майно, будинки, худобу.

Більша частина жителів області евакуювалася у Миколаївському та Дніпропетровському напрямках, зазначив голова ОВА.

Як повідомлялося раніше, на Херсонщині ворог блокує «зелені коридори», евакуацію. Російські загарбники викрадають мирних жителів області, серед яких журналісти, керівники громад, депутати, активісти, учасники АТО. На тимчасово захопленій території регіону закінчуються ресурси, зупинився бізнес. У Херсоні російські військові захопили гуманітарний хаб, організований для допомоги херсонцям та медустановам.