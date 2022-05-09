Шмигаль: найскладнішим місяцем війни видався квітень

Найважчим місяцем для економіки України, що воювала з Росією, був квітень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", повідомляє Корреспондент.

"Квітень був справді найважчим, тому що економіка адаптувалася до війни. Понад 32% підприємств повністю припинили свою діяльність. На сьогодні ж ця цифра менша – вже 17%" , – сказав він.

За даними прем'єра, у березні "трохи було просідання" виконання бюджету, а "зараз податкові збори перевищують план".

Шмигаль зазначив, що складність військових місяців полягає в тому, що "сума коштів, яка потрібна країні для виживання під час війни, значно драматично перевищує бюджет мирного часу".