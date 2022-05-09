Шмигаль: найскладнішим місяцем війни видався квітень
Найважчим місяцем для економіки України, що воювала з Росією, був квітень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", повідомляє Корреспондент.
"Квітень був справді найважчим, тому що економіка адаптувалася до війни. Понад 32% підприємств повністю припинили свою діяльність. На сьогодні ж ця цифра менша – вже 17%", – сказав він.
За даними прем'єра, у березні "трохи було просідання" виконання бюджету, а "зараз податкові збори перевищують план".
Шмигаль зазначив, що складність військових місяців полягає в тому, що "сума коштів, яка потрібна країні для виживання під час війни, значно драматично перевищує бюджет мирного часу".
"Потреби оцінені нашим Міністерством економіки та підтверджені МВФ та Світовим банком на рівні дефіциту бюджету у розмірі $4,5–5 млрд на місяць. Сюди входять постачання зброї, виплата додаткових збільшених платежів армії, гуманітарна, соціальна підтримка. Зараз у нас розпочинаються нові виклики це розмінування та відновлювальні роботи.Ми виділили вже 1,6 млрд грн. Повноцінне відновлення буде набагато дорожчим", - вважає Шмигаль.