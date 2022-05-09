Глава ЄК розповіла про підсумки зустрічі з Орбаном щодо нафтового ембарго
За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, на переговорах з президентом Угорщини щодо нафтового ембарго ЄС проти Росії вдалося досягти певного прогресу, але питання потребує подальшої роботи. Про це вона написала у своєму Twitter, повідомляє Українська правда.
"Дискусія з прем’єром Віктором Орбаном сьогодні увечері допомогла прояснити питання, пов’язані із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але ще потрібна подальша робота. Я скликатиму відеоконференцію з регіональними гравцями щодо посилення регіональної співпраці у сфері нафтової інфраструктури", - розповіла Урсула фон дер Ляєн.
Як повідомлялося, президентка Єврокомісії особисто приїздила до Будапешта з метою домовитися з Угорщиною про підтримку нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій ЄС.
Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.
9 травня глава МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає санкційний пакет.
Втім, за інформацією ЗМІ, в уряді Угорщини таємно обговорюють зменшення енергозалежності від РФ у довгостроковій перспективі.