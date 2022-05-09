Звернення Зеленського: Україна готується стати у червні кандидатом у ЄС

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна у червні отримає статус кандидата у члени Євросоюзу.﻿﻿ Про це йдеться у відеозверненні президента, повідомляє Українська правда.

"Розраховую у червні отримати позитивну відповідь щодо набуття нашою країною статусу кандидата у члени ЄС" , - заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що Україна зробила ще один крок на шляху до ЄС – передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який заповнюють усі країни, які бажають вступити до Євросоюзу.

"Зазвичай на це витрачаються місяці й місяці, але ми зробили все за лічені тижні" , - сказав президент.

Він розповів, що у понеділок мав розмову про європейську інтеграцію України з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.