Глава Донецької ОВА назвав число цивільних, які залишилися на "Азовсталі"

На заблокованому окупантами заводі Азовсталь у Маріуполі залишаються понад сто цивільних, повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє Новое время.

"У Маріуполі зараз близько 100 тисяч жителів загалом проживає" , - сказав він у коментарі Суспільному.

За його даними, не всі, хто зараз перебуває в Маріуполі, планують евакуюватися з міста.

"На Азовсталі понад сотню цивільних точно лишилося. Зможемо точніше сказати, коли людей буде евакуйовано" , — додав Кириленко.

7 травня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вранці 6 травня повідомляв, що з території комбінату вдалося вивезти близько 500 цивільних громадян. Того ж дня окупанти в Маріуполі обстріляли автомобіль, який мав евакуювати мирних українців із Азовсталі. Троє військових загинули, шестеро отримали поранення.

Росія не дає коридор захисникам Маріуполя, які продовжують утримувати оборону на оточеному заводі. Вони готові евакуюватися за підтримки третьої сторони зі своєю зброєю, забравши поранених та тіла загиблих; захисники неодноразово просили застосувати до них процедуру екстракції.