Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну номінацію для українських журналістів

Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну нагороду для українських журналістів "За відвагу, витривалість і відданість правді", пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Зазначимо, що Пулітцерівська премія - одна з найбільш престижних нагород США в галузі літератури, журналістики, музики і театру. Її заснував видавець Джозеф Пулітцер.

Перша нагорода була вручена в 1917 році. Лауреатом премії став американський журналіст Герберт Байярд Своуп за серію матеріалів у газеті The New York World.

До 2017 року розмір премії становив 10 тисяч доларів, але потім винагороду збільшили до 15 тисяч.