В Україні з автомобільних номерів видалять кілька символів

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий анонсував зміну номерних знаків для електромобілів. З 9 травня на номерах будуть відсутні символи "V" і "Z", пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Електромобілі в Україні отримають номерні знаки нової серії. Вони не будуть використовувати букву "V" і "Z". Тепер електрокари отримуватимуть номери з буквосполученням, яке починається з "Y".

Заступник міністра також зазначив, що автомобілісти, на чиїх автомобілях присутні заборонені в Україні символи, в сервісних центрах МВС можуть отримати номерні знаки нової серії.