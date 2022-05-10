ОП: шостий пакет санкцій проти РФ не має бути останнім

Шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який повинен містити нафтове ембарго, не буде останнім. Є й інші санкції, яких потребує Україна для послаблення Кремля, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

"Шостий пакет без нафтового ембарго не потрібен Україні, тому що це одна з основних санкцій, яка повинна бути введена вже сьогодні, і вона дійсно повинна давати миттєвий результат" , - заявив Жовква.

За його словами, є деякі країни, які не підтримують відмову від російської нафти, але з ними постійно проводяться переговори з цього питання.