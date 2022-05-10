Байден зобов'язав провайдерів США забезпечити інтернетом незаможних

Президент США Джо Байден оголосив про нові зобов'язання для 20 інтернет-провайдерів щодо розширення доступного високошвидкісного Інтернету для десятків мільйонів американців з низьким рівнем доходів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Високошвидкісний інтернет більше не розкіш, а необхідність. Інтернет змінить життя людей від Аппалачів до Брукліна" , - заявив президент США.

Байден повідомив, що 20 Інтернет-провайдерів погодилися або збільшити швидкість, або знизити ціни, щоб запропонувати американцям доступ до дешевого інтернету. Мається на увазі, що американці будуть платити до 30 доларів за високошвидкісне підключення. Байден також анонсував виділення 65 мільярдів доларів на розвиток інфраструктури для розширення доступу до інтернету користувачів у всіх регіонах країни.