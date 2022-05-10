Ейфелеву вежу "пофарбували" в кольори українського прапора

Ейфелеву вежу "пофарбували" в кольори українського прапора
Фото: twitter.com/Europe2022FR

Ейфелеву вежу в столиці Франції "пофарбували" в кольори українського прапора. На символ Парижа спроєктували синьо-жовтий прапор на знак підтримки українського народу у війні проти РФ, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в Twitter Головування Франції в Раді ЄС.

"З нагоди Головування Франції в Раді Європейського Союзу в День Європи та на знак солідарності з Україною та Українським народом, Ейфелева вежа в цей вечір підсвічена кольорами Державного Прапора України", - йдеться в повідомленні представництва.

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