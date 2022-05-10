ОК "Південь": окупанти завдали по Одесі 7 ракетних ударів

ОК "Південь": окупанти завдали по Одесі 7 ракетних ударів
Фото: facebook.com/okPivden

Російські війська випустили Одесою 7 ракет. Внаслідок атаки загинула людина, ще 5 отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що російські війська завдали удару із застосуванням авіації.

На зображенні може бути: вогонь та на відкритому повітрі
Фото: facebook.com/okPivden
"Однак резерви ракет у ворога, очевидно, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об'єкти, застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайно небезпечний" торговий центр та склад готової продукції широкого споживання", - заявили в ОК "Південь".

Постраждалих доставлено до лікарні, їм надано допомогу. Гасіння пожеж триває.

На зображенні може бути: 1 особа та на відкритому повітрі
Фото: facebook.com/okPivden

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