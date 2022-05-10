ОК "Південь": окупанти завдали по Одесі 7 ракетних ударів
Російські війська випустили Одесою 7 ракет. Внаслідок атаки загинула людина, ще 5 отримали поранення.
Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Південь".
Зазначається, що російські війська завдали удару із застосуванням авіації.
"Однак резерви ракет у ворога, очевидно, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об'єкти, застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайно небезпечний" торговий центр та склад готової продукції широкого споживання", - заявили в ОК "Південь".
Постраждалих доставлено до лікарні, їм надано допомогу. Гасіння пожеж триває.