ОК "Південь": окупанти завдали по Одесі 7 ракетних ударів

Російські війська випустили Одесою 7 ракет. Внаслідок атаки загинула людина, ще 5 отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що російські війська завдали удару із застосуванням авіації.

Фото: facebook.com/okPivden

"Однак резерви ракет у ворога, очевидно, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об'єкти, застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайно небезпечний" торговий центр та склад готової продукції широкого споживання" , - заявили в ОК "Південь".

Постраждалих доставлено до лікарні, їм надано допомогу. Гасіння пожеж триває.