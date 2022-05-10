У Пентагоні пояснили, чому у Росії не виходить наступ на Донбасі

У Пентагоні назвали причини того, чому у Росії не виходить успішний наступ на Донбасі, повідомляє Новое время.

Офіційний представник відомства в ході брифінгу повідомив, що на Донбасі окупанти задумали загальновійськовий маневр, але не можуть його здійснити.

"Це означає, що ви переміщаєте всі свої сили якимось зрежисованим, організованим чином. І вони намагаються це зробити, але вони не дуже успішні" , — сказав він.

За словами чиновника, план армії РФ полягає в тому, щоб обстріляти з артилерії територію, щоб послабити оборону, а потім ввести туди сухопутні підрозділи.

"І проблема для них у тому, що в українців є і артилерія, і далекобійні гармати і їх зараз набагато більше. І вони чинять опір цьому останньому підходу росіян. Вони завдають удару у відповідь своєю артилерією і непогано вміють маневрувати в цій частині країни" , — сказав представник Пентагону.

Він зазначив, що ще однією з причин невдач РФ стала погода: «Там дуже брудно, тому вони значно обмежені дорогами з твердим покриттям».

Також, за даними Пентагону, Росія не змогла виправити свої проблеми з логістикою та забезпеченням.

Крім того, чиновник вказав на проблеми РФ із управлінням та згуртованістю підрозділів.