У Пентагоні пояснили, чому у Росії не виходить наступ на Донбасі
У Пентагоні назвали причини того, чому у Росії не виходить успішний наступ на Донбасі, повідомляє Новое время.
Офіційний представник відомства в ході брифінгу повідомив, що на Донбасі окупанти задумали загальновійськовий маневр, але не можуть його здійснити.
"Це означає, що ви переміщаєте всі свої сили якимось зрежисованим, організованим чином. І вони намагаються це зробити, але вони не дуже успішні", — сказав він.
За словами чиновника, план армії РФ полягає в тому, щоб обстріляти з артилерії територію, щоб послабити оборону, а потім ввести туди сухопутні підрозділи.
"І проблема для них у тому, що в українців є і артилерія, і далекобійні гармати і їх зараз набагато більше. І вони чинять опір цьому останньому підходу росіян. Вони завдають удару у відповідь своєю артилерією і непогано вміють маневрувати в цій частині країни", — сказав представник Пентагону.
Він зазначив, що ще однією з причин невдач РФ стала погода: «Там дуже брудно, тому вони значно обмежені дорогами з твердим покриттям».
Також, за даними Пентагону, Росія не змогла виправити свої проблеми з логістикою та забезпеченням.
Крім того, чиновник вказав на проблеми РФ із управлінням та згуртованістю підрозділів.
"Ми досі бачимо непідтверджені повідомлення про поганий моральний стан військ. А офіцери відмовляються підкорятися наказам і наступати", — наголосив він.