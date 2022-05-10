НБУ заборонив купувати акції та облігації з карток за кордоном

Нацбанк України заборонив купувати акції та облігації з українських карток за кордоном, повідомляє Новое время.

Національний банк України тимчасово заборонив розрахунки за кордоном з метою придбання цінних паперів, акцій, облігацій та оплати брокерських послуг за цими операціями з карток українських банків, йдеться у повідомленні регулятора.

"Відповідні зміни спрямовані на обмеження непродуктивного відтоку капіталу та захист міжнародних резервів України" , - наголосили в НБУ.

Зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків з метою оплати вартості будь-яких інших товарів, робіт та послуг, які й надалі можуть здійснюватися без обмежень.

Також НБУ дозволив проводити перекази за кордон для виплати аліментів.