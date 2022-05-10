Philip Morris готується придбати Swedish Match

Philip Morris International наближається до угоди у 16 млрд доларів щодо придбання шведської тютюнової компанії Swedish Match – хоче робити ставку на нікотинові альтернативи цигаркам, повідомляє Економічна правда.

Разом із борговими зобов’язаннями Swedish Match коштує близько 16 млрд доларів. Шведська тютюнова група займається виробництвом нікотинових паучів (подушечок), які останніми роками стають дедалі більш популярними за межами скандинавських ринків.

Сторони офіційно підтвердили перемовини про поглинання, проте додали, що впевненості у тому, чи досягнуть вони кінцевого результату, поки немає, пише Financial Times. За даними FT, угода може бути оголошена протягом наступних кількох днів.

Відома продажем Marlboro, Philip Morris стала найагресивнішою компанією в галузі у боротьбі за частку ринку "продуктів нового покоління" – електронних цигарок (вейпів) та пристроїв для нагрівання тютюну.

Зауважимо, що в Україні ці продукти прирівняні до звичайних цигарок – їхня реклама заборонена, а ТВЕНи не можна використовувати у громадських місцях та приміщеннях.

Philip Morris – найбільший платник податків у РФ. У 2020 році вона сплатила 4,8 млрд доларів у бюджет країни-терориста. Тютюновий гігант досі не згорнув бізнес у Росії, а тільки призупинив нові інвестиції і заявив про плани вийти з ринку РФ.