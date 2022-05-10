ЗМІ: окупанти обстріляли Луганську область "святковими" снарядами
Російські військові обстріляли місто Світлодарськ та село Луганське на Луганщині так званими "агітаційними" снарядами, за допомогою яких розкидали в населених пунктах листівки до 9 травня. Про це, посилаючись на російське пропагандистське видання, повідомляє Українська правда.
"Артилеристи "ЛНР" за допомогою агітаційних снарядів відправили листівки до 9 травня мешканцям Світлодарська та села Луганське", – пишуть "РИА-Новости".
Пропагандисти також опублікували відео, на якому один із окупантів вітає мешканців населених пунктів, які залишаються під контролем ЗСУ, з Днем перемоги, бажає
"миру та щастя" та обіцяє
"швидко прийти та звільнити їх".
Далі окупанти показують, як стріляють снарядами із листівками.
На останніх кадрах відео видно російське сміття з "побєдобєсієм", розкидане під ногами мирних жителів.