Резніченко: окупанти обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині
У вівторок, 10 травня, російські війська завдали удару по Зеленодольській громаді у Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"На ранок артобстріл Зеленодольської громади. Пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило. Зараз все нормально", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора вночі війська РФ також обстріляли Зеленодольську громаду. Кілька вулиць залишилися без світла, люди не постраждали.