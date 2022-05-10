Резніченко: окупанти обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині

У вівторок, 10 травня, російські війська завдали удару по Зеленодольській громаді у Дніпропетровській області.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"На ранок артобстріл Зеленодольської громади. Пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило. Зараз все нормально" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора вночі війська РФ також обстріляли Зеленодольську громаду. Кілька вулиць залишилися без світла, люди не постраждали.