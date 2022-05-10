Розвідка Британії: РФ недооцінила опір України

Британська розвідка заявила, що недооцінка українського опору і понесені через це втрати не дозволили Володимиру Путіну 9 травня оголосити про військові успіхи своєї армії в Україні.﻿ Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.

"Недооцінка Росією українського опору та планування за "найкращим сценарієм" призвели до очевидних оперативних невдач, не давши президенту Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді в День перемоги 9 травня" , - йдеться в огляді.

Як припускає британська розвідка, російський план вторгнення, швидше за все, був заснований на помилковому припущенні, що армія РФ зустріне обмежений опір і зможе швидко оточити населені пункти.

Зазначається, що це припущення змусило російські війська спробувати провести початковий етап операції з легким підходом, призначеним для досягнення швидкої перемоги з мінімальними втратами.