Розвідка Британії: РФ недооцінила опір України
Британська розвідка заявила, що недооцінка українського опору і понесені через це втрати не дозволили Володимиру Путіну 9 травня оголосити про військові успіхи своєї армії в Україні. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.
"Недооцінка Росією українського опору та планування за "найкращим сценарієм" призвели до очевидних оперативних невдач, не давши президенту Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді в День перемоги 9 травня", - йдеться в огляді.
Як припускає британська розвідка, російський план вторгнення, швидше за все, був заснований на помилковому припущенні, що армія РФ зустріне обмежений опір і зможе швидко оточити населені пункти.
Зазначається, що це припущення змусило російські війська спробувати провести початковий етап операції з легким підходом, призначеним для досягнення швидкої перемоги з мінімальними втратами.
"Цей прорахунок призвів до непосильних втрат і подальшого зниження оперативної спрямованості Росії", - йдеться в огляді.