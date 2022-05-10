У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані щодо втрат російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 26 000 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1170 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,
- артилерійських систем – 519 (+6) од,
- РСЗВ - 185 (+0) од,
- засобів ППО - 87 (+0) од,
- літаків – 199 (+0) од,
- гелікоптерів – 158 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 380 (+3),
- крилатих ракет - 94 (+0),
- кораблів /катерів - 12 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1980 (+10) од,
- спеціальної техніки - 41 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.
Дані уточнюються.