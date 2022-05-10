У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ оновили﻿ дані щодо втрат російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 26 000 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1170 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,
  • артилерійських систем – 519 (+6) од,
  • РСЗВ - 185 (+0) од,
  • засобів ППО - 87 (+0) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 158 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 380 (+3),
  • крилатих ракет - 94 (+0),
  • кораблів /катерів - 12 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1980 (+10) од,
  • спеціальної техніки - 41 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Дані уточнюються.

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