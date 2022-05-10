ISW: РФ стягує війська в Білгородську область, щоб перешкодити ЗСУ

Росія продовжує нарощувати війська в Білгородській області, щоб зупинити українські контратаки навколо міста Харкова та не допустити виходу українсько-російського кордону. Про це, із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерия Полищук, РБК-Україна.

В ISW зазначили, що російські військові не залишили спроб оточити Харків із півночі та сходу у "підковоподібній формі", незважаючи на наявність лише трьох батальйонних тактичних груп (БТГ), що діють на півночі Харківської області.

За даними Генштабу ЗСУ, додатково окупанти накопичили 19 БТГ у Білгородській області, які можуть посилити Харківський напрямок.

Експерти додають, що війська Росії не робили підтверджених наступів на південний схід або південний захід від Ізюму 9 травня. Однак, ймовірно, намагаються зосередити сили, необхідні для відновлення наступальних операцій найближчими днями.