Джонсон: Британія допоможе Україні у відбудові та захисті від агресії у майбутньому

Українці своєю відвагою показали всьому світові, що жодна сила не може подолати народ, який вирішив бути вільним. Про це прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

«На 75-й день від початку нападу українці борються з безстрашною силою та відвагою, відбивши російський напад на Київ, зірвавши план вторгнення Путіна та показавши світу, що жодна сила не може подолати народ, який вирішив бути вільним» , - сказав Джонсон.

I have never been more certain that Ukraine will win.



Britain will stand shoulder-to-shoulder with Ukraine for as long as it takes.



Slava Ukraini ???????? pic.twitter.com/0e3UpIy9O5 — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 9, 2022

Прем'єр-міністр Великої Британії запевнив у непохитній підтримці України та українського народу, які прагнуть вільно жити в мирі на власній землі, що є правом кожної країни.

«Ми у Великій Британії горді стояти пліч-о-пліч з нашими українськими друзями від самого початку, постачаючи Javelin та ракети NLAW для захисту від танків, StarSteak для захисту від повітряних атак, Brimstone - від загрози з моря» , - сказав Джонсон.

За його словами, Британія продовжує відправку військової техніки, зокрема, броньованих машин та радарів, машин швидкої допомоги, медичного обладнання та гуманітарної допомоги, а також надала 1 млрд фунтів для підтримки економіки.