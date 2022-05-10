На Одещині загасили пожежі, що сталися через ракетні удари

На Одещині ліквідовані пожежі, що сталися внаслідок ворожого ракетного обстрілу 9 травня, зокрема у с. Фонтанка Одеського району та в Суворовському районі Одеси, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Зазначається, що о 22:35 у с. Фонтанка Одеського району, внаслідок ракетного удару виникло руйнування з подальшим загорянням в торговельно-розважальному центрі. О 01:20 пожежу ліквідовано на площі 1 тис. кв м. Травмовано три особи.

Цього ж вечора через ракетний удар у Суворовському районі Одеси загорілись три складських приміщення на загальній площі 1 тис. 200 м. О 01:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок обстрілу одна особа загинула та дві травмовано.