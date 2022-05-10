У Канаду прибув перший чартерний літак з українськими біженцями

У понеділок, 9 травня, до Канади прибув перший з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чартерний літак з українськими біженцями, повідомляє Новое время.

Прем'єр-міністр канадської провінції Ньюфаундленд та Лабрадор Ендрю Ф'юрі привітав українців.

Перший зафрахтований урядом чартерний рейс з українськими біженцями приземлився у міжнародному аеропорту Сент-Джонс близько 19:00 за місцевим часом. Рейс вилетів з польського міста Катовіце.

На борту було 166 біженців, з них - 55 дітей.

Деякі з тих, хто летів цим рейсом, уже знайшли роботу і розпочали свої нові обов'язки.

Українцям допомагають з отриманням віз та необхідними документами.

Це перший зафрахтований урядом Канади літак. Водночас, від початку війни в Україні до країни вже прибули тисячі біженців. З середини березня федеральний уряд схвалив понад 90 000 заяв на отримання тимчасової візи.