У Фінляндії назвали вступ країни до НАТО "дуже ймовірним"

В уряді Фінляндії вважають "дуже ймовірним", що найближчим часом країна подасть заявку на членство у Північноатлантичному альянсі, повідомляє Новое время.

Про це заявила міністр з європейських справ Тітті Туппурайнен.

За її словами, вступ Фінляндії до НАТО був би "дуже природною відповіддю" на військове вторгнення РФ в Україну.

"Ми, звичайно, воліли б мати сусідство, яке було б засноване на дружбі та співпраці. Але саме Росія відступила від порядку безпеки, і саме Росія розпочала війну у Європі. Це Росія вторглася в Україну. Тепер люди бачать цю нову реальність, і настав час вступити до НАТО" , — пояснила вона.

Міністр також висловила сподівання, що якщо Фінляндія справді подасть заявку, то "процес ратифікації буде якомога коротшим".