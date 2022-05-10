Spiegel: БМП Marder можуть поставити Україні за три тижні

За словами її керівника Арміна Паппергера, збройова компанія Rheinmetall незабаром зможе поставити Україні перші БМП Marder – якщо буде відповідне рішення уряду.﻿ Про це він сказав у інтерв’ю Süddeutsche Zeitung, із посиланням на Spiegel, повідомляє Європейська правда.

"Наприклад, ми могли б надати загалом 100 Marder у середньостроковій перспективі, перші були б готові за три тижні" , – сказав Паппергер.

Rheinmetall почала працювати над машинами чотири тижні тому, хоча конкретного замовлення досі немає.