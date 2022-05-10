Синєгубов: в Ізюмі під завалами знайшли тіла 44 загиблих цивільних
У тимчасово окупованому Ізюмі на Харківщині під завалами п’ятиповерхового будинку знайшли тіла 44 загиблих цивільних.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!" - написав він.