Радник мера: російські війська продовжують обстрілювати "Азовсталь"
Російські війська весь день 9 травня обстрілювали комбінат "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі і продовжують це робити зараз, повідомляє Українська правда.
Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами радника, загарбників не зупиняє те, що на території заводу ще є цивільні. Ворог продовжує методично бомбити і обстрілювати українців.
"Маріуполь. Азовсталь. В укриттях окрім військових залишаються не менш 100 цивільних. Однак, це не зменшує щільності атак окупантів. Важка артилерія та авіація цілий день продовжували обстріли заводу. Спроби штурму по землі і далі виявляються невдалими. Тому знову місто чує канонаду", – заявив Андрющенко.