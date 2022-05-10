Радник мера: російські війська продовжують обстрілювати "Азовсталь"

Російські війська весь день 9 травня обстрілювали комбінат "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі і продовжують це робити зараз, повідомляє Українська правда.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами радника, загарбників не зупиняє те, що на території заводу ще є цивільні. Ворог продовжує методично бомбити і обстрілювати українців.