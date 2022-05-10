Кулеба: Україна хотіла б звільнити всі свої території

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна у випадку перемоги в битві за Донбас хотіла б звільнити усі свої території, окуповані Росією, проте переговори також не виключив. Про це, посилаючись на﻿ Дмитра Кулебу у інтерв’ю "Financial Times", повідомляє Українська правда.

"Картина перемоги – це концепція, що розвивається. У перші місяці війни перемога для нас виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і розплата за завдані збитки. Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що буде вирішальним для подальшої динаміки війни, то, безумовно, перемога для нас у цій війні буде звільненням решти наших територій", – сказав Кулеба.

Він додав, що лише поразка Росії дозволить Україні знову відкрити свої чорноморські порти та відновити експортну економіку.

Якщо Київ отримає "ще більше військової підтримки, ми зможемо відкинути їх із Херсонської області, розгромити Чорноморський флот і розблокувати прохід" (до моря – ред.).

Але він також визнав, що кровопролиття може бути занадто великим, і Україні, можливо, доведеться вести переговори про врегулювання.

У такому разі Київ хотів би "підійти до неминучого моменту з найсильнішими картами" , сказав він.

Кулеба говорив це за кілька годин після параду Перемоги на Червоній площі в Москві, під час якого президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність захисту Росії від НАТО боями на території України.